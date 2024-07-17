Грузовик без водителя насмерть сбил 64-летнего мужчину

Грузовой автомобиль без водителя сбил сотрудника молочного комбината в Высокогорском районе Татарстана. Специалисты возбудили уголовное дело.

Главный механик и водитель ремонтировали авто, однако в это время они не убедились в безопасности. Как итог, грузовик внезапно начал движение и снёс 64-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что 80-летний казанец заколол 76-летнюю жену, а затем убил себя. Все случилось вечером 16 июля 2024 года, в доме на ул. Ютазинской. Когда сын пришел к своим родителям в гости, то увидел 2 бездыханных тела.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 2 дагестанца на КамАЗах перекрыли дорогу из-за чтения намаза. Видео появилось в социальных сетях сегодня, 17 июля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.