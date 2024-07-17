В Казани 2 дагестанца на КамАЗах перекрыли дорогу из-за чтения намаза

Сотрудники казанского ГАИ установили личности водителей грузовых автомобилей, которые загородили целые 2 полосы на ул. Ломжинская, чтобы выделить провести намаз.

Видео появилось в соцсетях 17 июля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Выяснилось, что нарушители – 2 жителей Дагестана 1983 и 1985 г. р.

В отношении дагестанцев были составлены административные протоколы за остановку в неположенном месте и нахождение на дороге без перехода.

Ранее мы писали о том, что в РТ возведение обхода Нижнекамска и Челнов планируют закончить уже до конца текущего года. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Напомним, сам участок будет в составе федеральной трассы М-12.

Кроме того, мы говорили, что на улице Чистопольской в Казани случилась авария с участием 4 автомобилей.