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Сотрудника УК оштрафовали на 50 тысяч рублей после жалобы нижнекамца на подвал

Все нарушения были ликвидированы, подвал привели в порядок

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Житель дома на пр. Мира, 89 написал обращение в жилинспекцию Нижнекамска, в нем он пожаловался на ненадлежащее содержании подвала.

В пресс-службе государственного жилищного фонда РТ сообщили, что была проведена проверка.

Оказалось, что содержимое канализационных труб выходило в подвал, внутри был бытовой мусор. Кроме того. на месте частично не было теплоизоляции труб отопления.

По итогам проверки ответственный за строение работник УК «Жильё» был привлечён к административной ответственности, пишет НТР.

Мужчине был выписан штраф - 50 тыс. рублей. Все нарушения были ликвидированы, подвал привели в порядок.

Ранее мы писали о том, что появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок. Напомним, что в результате дорожного происшествия пострадали 4 человека, в частности несовершеннолетний.

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