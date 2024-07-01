Сотрудника УК оштрафовали на 50 тысяч рублей после жалобы нижнекамца на подвал

Житель дома на пр. Мира, 89 написал обращение в жилинспекцию Нижнекамска, в нем он пожаловался на ненадлежащее содержании подвала.

В пресс-службе государственного жилищного фонда РТ сообщили, что была проведена проверка.

Оказалось, что содержимое канализационных труб выходило в подвал, внутри был бытовой мусор. Кроме того. на месте частично не было теплоизоляции труб отопления.

По итогам проверки ответственный за строение работник УК «Жильё» был привлечён к административной ответственности, пишет НТР.

Мужчине был выписан штраф - 50 тыс. рублей. Все нарушения были ликвидированы, подвал привели в порядок.

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