Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Момент аварии, которая произошла в Тукаевском районе РТ, попал на камеру.

На кадрах можно увидеть, как легковушка резко выехала на встречку. В это время на проезжей части появляется «Газель», в которую влетела машина. Авто столкнулись лоб в лоб. По этой причине весь передний бампер автомобиля смялся.

Напомним, что в результате дорожного происшествия пострадали 4 человека, в частности 6-летний ребенок. Всех их госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, что в Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб.

Вечером 30 июня 2024 года, около торгового центра «Корстон» на ул. Карла Маркса в Казани случилось жуткое ДТП. В ГАИ сообщили, что 33-летний водитель автомобиля Porsche вылетел на встречную полосу движения.