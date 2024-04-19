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СК РФ официально подтвердил задержание главы Тукаевского района Камаева

СКР официально подтвердил задержание главы Тукаевского района Фаила Камаева
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Мэр Тукаевского района Фаил Камаев подозревается во взятке. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По информации следствия, в 2022 году мужчина получил от представителя коммерческой организации взятку - больше 1 300 00 рублей. За это чиновник помог фирме в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ в районе.

В пресс-службе ведомства отметили, что о даче взятки узнали благодаря работе следствия и работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В отношении Камаева было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Максимальное наказание - лишение свободы до 15 лет.

Сейчас идет следствие.

Ранее мы писали о том, что жительница Нижнекамска забрала 35 миллионов руб из кассы банка и получила срок.

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