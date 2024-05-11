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Силовики Казани готовятся работать больше

Силовые структуры Казани готовятся к увеличению рабочей нагрузки

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Силовые структуры Казани готовятся к увеличению рабочей нагрузки. В столице Татарстана запланированы крупные международные мероприятия.

Уже на следующей неделе в Казани стартует международный экономический форум "Россия - исламский мир. Kazanforum". Ожидается участие делегатов из 80 стран. Проведение более 170 событий с участием высокопоставленных представителей как на федеральном, так и на международном уровне.

Немного позже, 19 мая, состоится торжественное мероприятие - "Изге болгар жыены" в честь годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.

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