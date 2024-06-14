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Сантехник в Челнах спрыгнул со 2 этажа, так как его не выпускали из квартиры

Существуют 2 версии этой истории

pixabay

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Существуют 2 версии этой истории.

1. Эксперта позвали поменять раковину в квартиру, однако он по своей неосторожности ее разбил. При этом мужчина просил у владельцев деньги за работу. Пока местные жители спорили между собой и ждали сотрудников полиции, сантехник попросил у хозяина жилья воды и спрыгнул с балкона.

2. Как рассказал сам мастер, сколы и трещины на объекте уже присутствовали. Не успел ремонтник и прикоснуться к ней, как владелец принялся предъявлять ему за испорченную раковину. Заказчик обещал посадить его, если рабочий не сделает всё бесплатно, и запер мужчину в квартире. Как рассказал и сантехник, он попросил выпить воды и спрыгнул.

После приключений он отправился на другой заказ, а вечером планирует пойти в травмпункт. Беглец предполагает, что он вывихнул лодыжку. Если травма будет серьёзной, то он решится на написание заявления, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево.

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