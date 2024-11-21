В Татарстане 26 ноября ударят морозы

26 ноября 2024 года, в Республике Татарстане начнется похолодание. Ночью температура воздуха будет опускаться до -1…-6 градусов. Днем, по информации Гидрометцентра региона, прогнозируется от +2…до -2 градусов.

В настоящее время, по сведениям специалистов, Атлантические циклоны, которые переходят с запада на восток, перекрывают доступ холодному воздуху вглубь страны.

Благодаря этому на некоторой части Европейской территории Российской Федерации, в частности, и в РТ сейчас аномально-теплые погодные условия.

Ранее мы писали о том, что на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан появилась информация о том, что уже 22 ноября испортится погода.

Так, в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ заявили, что в регионе в пятницу объявлено штормовое предупреждение.