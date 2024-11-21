Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 26 ноября ударят морозы

Сейчас Атлантические циклоны, которые переходят...

pixabay.com

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26 ноября 2024 года, в Республике Татарстане начнется похолодание. Ночью температура воздуха будет опускаться до -1…-6 градусов. Днем, по информации Гидрометцентра региона, прогнозируется от +2…до -2 градусов.

В настоящее время, по сведениям специалистов, Атлантические циклоны, которые переходят с запада на восток, перекрывают доступ холодному воздуху вглубь страны.

Благодаря этому на некоторой части Европейской территории Российской Федерации, в частности, и в РТ сейчас аномально-теплые погодные условия.

Ранее мы писали о том, что на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан появилась информация о том, что уже 22 ноября испортится погода.

Так, в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ заявили, что в регионе в пятницу объявлено штормовое предупреждение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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