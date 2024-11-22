В Казани уже утвердили турналог с 2025 года

В региональной столице Республике Татарстан власти утвердили ввод тур налога со следующего года. Об этом рассказали на 34-й сессии Казанской городской думы.

Размер налога - 1% в 2025 году. Известно, что ставка с каждым годом будет расти на 1 % до 5% в 2029 году. Минимальная сумма налога — 100 рублей за один день. Обязанность оплачивать ляжет на организации и физические лица, которые предоставляют услуги временного размещения в Казани.

Ранее мы писали о том, что казанские власти создали муниципальную программу для развития ЖКХ в 2025–2027 годах.

Ежегодно направляется более 3,88 млрд рублей. Больше всего средств было выделено на 2025 год. Комитет ЖКХ каждый квартал должен отчитываться о том, как он исполнил программу и каждый год показывать оценку эффективности проведенных работ. Сейчас документ пока не подписан.