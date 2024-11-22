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В нижнекамском парке «Семья» установят ледяные горки

Каркасы новогодних деревьев в парках эксперты у...

Эдуард Соснин

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Выяснилось, как именно будет оформлен Нижнекамск к Новому 2025 году. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета Казани Роман Булатов.

Мужчина рассказал, что в парке «Семья» появятся ледяные фигуры и лабиринты. Помимо этого, на месте будут горки для любого возраста.

Каркасы новогодних деревьев в парках эксперты уже собрали. В настоящее время специалисты занимаются оформлением. Украшения, которые остались еще с 2023 года, установят до 10 декабря, а новые – до 20 числа.

Больше всего этой зимой при оформлении можно будет встретить неоновые цвета. На проспектах Казани снова появятся бензольные кольца.

Кроме того, гирлянды можно будет увидеть на остановках, в скверах, бульварах и т.д..

Ранее мы писали о том, что 3,88 млрд рублей планируют направить на развитие ЖКХ в Казани. Сейчас документ пока не подписан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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