Идея подарка на День Матери: рассказываем, где в Казани стоит провести праздничный ужин
Мама — это уют и тепло, которые согревают нас с самого детства. В День Матери хочется создать для нее волшебный вечер, наполненный новыми впечатлениями и особым вниманием.
Редакция ProKazan.ru пообщалась с бренд-шефом ресторана «Каспийка» Кириллом Еселеввым и узнала, какими блюдами можно порадовать маму на праздничном ужине.
Табуле с киноа и крабом — лёгкость и свежесть для приятного начала
"Салат должен удивлять, ведь он создает первое впечатление", — говорит шеф.
Табуле с киноа и крабом — отличный выбор для начала. Легкий, хрустящий, с нежной текстурой краба и рисовыми чипсами с нори, он напоминает о морском бризе и свежести летнего дня. Этот салат создаст легкое настроение для вечера, наполняя его яркими вкусами и непринужденной атмосферой. Мама будет приятно удивлена.
Ньокки с осьминогом — привычные вкусы с неожиданной нотой
"Я хотел соединить привычный комфорт домашней еды с морским вдохновением", — рассказывает Кирилл.
Ньокки с осьминогом — это не просто блюдо, а настоящее открытие. Нежные картофельные клецки и мягкий осьминог, пропитанные ароматом легкого соуса, создают удивительное сочетание. С этим блюдом легко забыть обо всем на свете, погрузившись в разговоры с мамой — о детстве, общих мечтах и планах. Это не только вкусно, но и по-домашнему уютно, будто вы снова возвращаетесь к любимым семейным блюдам, но с ноткой новизны.
Лавандовый эклер — десерт для сладкого послевкусия от встречи
"Десерт должен удивлять и радовать, оставляя легкую сладость в памяти", — говорит шеф.
Для этого идеально подойдет лавандовый эклер. Этот десерт сочетает нежный крем с нотками лаванды и белого шоколада, а бирюзовая глазурь и цедра придают ему изысканный вид. Вкус и аромат так мягко переплетаются, что создается ощущение, будто этот эклер был специально приготовлен для особого случая. Каждая мама, которой на десерт подадут этот эклер, почувствует себя главной гостьей вечера.
Пусть этот День Матери станет по-настоящему запоминающимся. В ресторане «Каспийка» вас ждёт не просто ужин, а вечер, наполненный теплом, морской свежестью и вкусами, которые дарят радость. Бронируйте столик и подарите маме моменты, которые останутся в памяти надолго
Реклама. ИП Ганзя Алексей Алексеевич. Erid: LjN8KYeRy
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