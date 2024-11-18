Мама — это уют и тепло, которые согревают нас с самого детства. В День Матери хочется создать для нее волшебный вечер, наполненный новыми впечатлениями и особым вниманием.

Редакция ProKazan.ru пообщалась с бренд-шефом ресторана «Каспийка» Кириллом Еселеввым и узнала, какими блюдами можно порадовать маму на праздничном ужине.

Табуле с киноа и крабом — лёгкость и свежесть для приятного начала

"Салат должен удивлять, ведь он создает первое впечатление", — говорит шеф.

Табуле с киноа и крабом — отличный выбор для начала. Легкий, хрустящий, с нежной текстурой краба и рисовыми чипсами с нори, он напоминает о морском бризе и свежести летнего дня. Этот салат создаст легкое настроение для вечера, наполняя его яркими вкусами и непринужденной атмосферой. Мама будет приятно удивлена.

Ньокки с осьминогом — привычные вкусы с неожиданной нотой

"Я хотел соединить привычный комфорт домашней еды с морским вдохновением", — рассказывает Кирилл.

Ньокки с осьминогом — это не просто блюдо, а настоящее открытие. Нежные картофельные клецки и мягкий осьминог, пропитанные ароматом легкого соуса, создают удивительное сочетание. С этим блюдом легко забыть обо всем на свете, погрузившись в разговоры с мамой — о детстве, общих мечтах и планах. Это не только вкусно, но и по-домашнему уютно, будто вы снова возвращаетесь к любимым семейным блюдам, но с ноткой новизны.

Лавандовый эклер — десерт для сладкого послевкусия от встречи

"Десерт должен удивлять и радовать, оставляя легкую сладость в памяти", — говорит шеф.

Для этого идеально подойдет лавандовый эклер. Этот десерт сочетает нежный крем с нотками лаванды и белого шоколада, а бирюзовая глазурь и цедра придают ему изысканный вид. Вкус и аромат так мягко переплетаются, что создается ощущение, будто этот эклер был специально приготовлен для особого случая. Каждая мама, которой на десерт подадут этот эклер, почувствует себя главной гостьей вечера.