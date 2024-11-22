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В Нижнекамске 21 ноября автоледи устроила массовое ДТП

В этом дорожном происшествии пострадали 2 человека

ГИБДД Нижнекамска

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21 ноября 2024 года, в Нижнекамске Татарстана на пр. Химиков, 59А возле дома случилось ДТП с участием 5 машин. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции.

По предварительной информации, 39-летняя автоледи, которая была за рулем Volkswagen Passat не соблюдала безопасную дистанцию. Как итог, она влетела в «Ладу Ларгус». Посе этого. второе авто влетело в стоящий УАЗ, а тот наехал на «Honda Civic», которая в дальнейшем въехала в «Газель Некст».

В этом дорожном происшествии пострадали 2 человека. Водитель Volkswagen было сотрясение и ушиб грудной клетки, водитель «Лады Ларгус» ушиб грудную клетку и плечевой сустав.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 21 ноября произошло смертельное ДТП с участием трактора. Об этом рассказали в ГАИ.

Все произошло на 8 км трассы Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны.

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