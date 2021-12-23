Хотите раскрыть свой потенциал и продвинуться по карьерной лестнице? Освойте навыки ораторского мастерства на курсе «Сила Слова»
в Казани и станьте уверенным и харизматичным спикером! За 8 занятий вы научитесь преодолевать страх публичных выступлений, импровизировать и эффективно общаться. Ведущий курса Николай Никифоров:
Сертифицированный бизнес-тренер по речи и коуч по публичным выступлениям, кандидат наук, география учеников от Лондона до Бали, сертифицированный НЛП-Мастер, работал с такими брендами и компаниями, как РЖД, АНО ДПО «ПрофСтандарт», ПАО «АК БАРС» БАНК, и другие. Запишитесь на курс и откройте новые возможности для личного и профессионального роста!Основные направления: