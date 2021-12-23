Твоя идеальная осень в Казани:
планируй и наслаждайся
Эта подборка создана для тех, кто хочет максимально эффективно использовать осенние месяцы для достижения своих целей и планов. Вне зависимости от того, стремитесь ли вы улучшить свои профессиональные навыки, реализовать личные проекты или просто провести время с пользой, мы предложим вам самые актуальные и интересные мероприятия, курсы и советы. Присоединяйтесь к нам и сделайте эту осень по‑настоящему продуктивной и незабываемой!
Центр картинга Форсаж — это уникальное место для встреч с друзьями, семьей и второй половинкой. Все, кто впервые попробовал покататься на картинге, жалеют, что не сделали этого раньше, ведь на выходе вы получите невероятные эмоции, адреналин и драйв! После успешного финиша, можно и перекусить! Отправляйся в наше кафе за хрустящей и сочной пиццей. А для тех, кто любит менее экстремальный отдых, Вас ждет боулинг, бильярд и мини-гольф. Приятным бонусом для посещения станут крутые акции и скидки! Переходи по ссылке!
Оренбургский тракт 5Б
*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
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Успейте посетить этой осенью!
Wine Puppets — это модное бистро для тех, кто ценит стиль и атмосферу. Здесь вас ждут три главных составляющих идеального вечера — изысканное вино, вкусная еда и отличная музыка.

Наши преимущества: прекрасное сочетание цены и качества, уникальная коллекция вин и теплый прием.

Это место, где можно расслабиться и наслаждаться жизнью в компании друзей или близких. Присоединяйтесь к нам в Wine Puppets и откройте для себя новые гастрономические впечатления и уютную атмосферу каждое посещение!
Ул. Карла Маркса, 58
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*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
Ресторан ViridYard предлагает попробовать вкуснейшие блюда европейской и средиземноморской кухни. Уютный интерьер и изысканное меню сделает ваш обед или ужин незабываемым. Меню и карта вин продуманы до мелочей, а наши официанты готовы ответить на любой вопрос и посоветовать блюда по вашему желанию.
Наши преимущества:
  • Разнообразие меню, профессионализм персонала, фирменный стиль и интерьер, карта вин под каждое блюдо ресторана, спокойная атмосфера, проведение мероприятий
Скидка 10% для именинника, скидочные карты для постоянных гостей, проведение гастроужинов и тематических вечеров.
Ул.Волкова, 59
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*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
Хотите раскрыть свой потенциал и продвинуться по карьерной лестнице? Освойте навыки ораторского мастерства на курсе «Сила Слова» в Казани и станьте уверенным и харизматичным спикером! За 8 занятий вы научитесь преодолевать страх публичных выступлений, импровизировать и эффективно общаться. Ведущий курса Николай Никифоров:
Сертифицированный бизнес-тренер по речи и коуч по публичным выступлениям, кандидат наук, география учеников от Лондона до Бали, сертифицированный НЛП-Мастер, работал с такими брендами и компаниями, как РЖД, АНО ДПО «ПрофСтандарт», ПАО «АК БАРС» БАНК, и другие. Запишитесь на курс и откройте новые возможности для личного и профессионального роста!

Основные направления:
Улица Спортивная, 3
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*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ
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Вдохновляющее спокойствие, непринужденное изящество, очаровательная строгость и уют, и много-много света — такое кафе располагает не только к уютной беседе за чашкой кофе, но и к подготовке эффектных торжеств в кругу близких и друзей. Работники кафе уделяют огромное внимание эстетичности внешнего вида приготовляемых блюд и радуют каждый день разнообразием подаваемых обедов.
Наши преимущества:
Заведение Халяль, профессионализм работников, быстрая подача, проведение мероприятий, заказ на вынос и доставка обедов в офис, большая вместимость, собственная пекарня, разнообразие меню каждый день, система самообслуживания
ул. Владимира Кулагина, 3
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Офтальмологическая клиника Третий Глаз — безопасная клиника восстановления зрения в Татарстане. Почему?
— Основана в 1998 году и является первой частной офтальмологией в Татарстане
— За 26 лет провели более 100.000 операций
— Самая высокая квалификация врачей, которые работают с основания
— Используют лучшее оборудование 2024 года, которого еще нет ни в одной другой клинике Каазни

Запишитесь на диагностику, чтобы узнать какой метод коррекции зрения подходит именно вам
*Вам вернутся деньги за диагностику при проведении операции, подробности по ссылке
Улица Спортивная, 3
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CHALBAR FAMILY приглашает в свой уютный дом!
1 сентября в 15:00 откройте двери в мир CHALBAR FAMILY в летнем дворике на Нариманова 15а. Станьте частью нашей большой и дружной семьи, погрузитесь в уникальную атмосферу уюта и веселья!
Что вас ждет:
  • Торжественное посвящение в CHALBAR FAMILY
  • Презентация нового кальянного меню — вас ждут необычные вкусы и ароматы, которые удивят и вдохновят.
  • Конкурсы с крутыми призами от нас и наших партнеров, турнир по бирпонгу и настольному футболу — покажите, на что способны!
  • Welcome drink для идеального старта вечера и зоны для фото, чтобы запечатлеть яркие моменты.
  • DJ-сет от Кристины, чтобы задать настроение вечеру и настроить на волну отличного настроения.
В этот особенный день мы разыграем сертификаты на общую сумму 30 000 рублей! Готовы к ярким впечатлениям?
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*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ