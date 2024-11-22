Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

В результате, разозленного мигранта и его прият...

Регион116 Казань | Region116 Kazan

Подписаться в Telegram

22 ноября 2024 года, специальные службы окружили строение на ул. Гвардейской.

Выяснилось, что большое количество студентов находилось в очереди к отделу по вопросам миграции, который находится в 5-этажном доме. У молодого человека из Ирина появились вопросы. Приезжий не понял, почему он стоит с самого утра, а его не пускают. Он принялся громко выражать свою ярость. Сперва парня хотели успокоить его, однако ничего не вышло. В результате, разозленного мигранта и его приятеля задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее мы писали о том, что состоящей на учете в ПНД жительнице Челнов не дали забрать сына у его отца. Об этом рассказали в суде. Выяснилось, что сын родился, когда родители не были в браке.

Отец подал иск мать своего ребенка, где требовал вернуть несовершеннолетнего и выплачивать ему алименты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Члены жюри были в восторге: китаист из Казани рассказал о победе в конкурсе переводчиков

Новости Татарстана

23 часа назад

Как жителям Казани быстро сдать свое жилье в краткосрочную аренду: правила от Домклик24

тараканы вывести быстро вызвать

Новости Татарстана

день назад

При аварии 20 ноября на трассе М-7 в Татарстане погиб пассажир

Новости России

3 дня назад

В ВТБ Онлайн появилась возможность открыть комбинированный продукт: вклад и ПДС

демонтаж плиты перекрытия цена в Москве

Новости Казани

день назад

Главдортранс получил штраф за установку шумозащитных экранов в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане 26 ноября ударят морозы

Новости Казани

день назад

Главдортранс оштрафовал ФАС РТ за установку шумозащитных экранов у «Миллениума»

Новости Казани

день назад

Из горящей квартиры на Чуйкова вынесли 3-летнего ребенка без признаков жизни
Новости Татарстана
53 минуты назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Мужчина обратился в прокуратуру

Новости Казани

час назад

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

Новости России

день назад

Банк ДОМ.РФ повышает ставку по вкладу «Мой Дом» до 23%

Новости Татарстана

3 часа назад

В нижнекамском парке «Семья» установят ледяные горки

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске 21 ноября автоледи устроила массовое ДТП
Состоящей на учете в ПНД челнинке не дали забра...
Новости Татарстана
6 часов назад

Состоящей на учете в ПНД челнинке не дали забрать сына у его отца

Новости Казани

4 часа назад

3,88 млрд рублей планируют направить на развитие ЖКХ в Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани появился наставник по квадробике Азтар

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 21 ноября произошло смертельное ДТП с участием трактора
билайн бизнес представил решения для улучшения ...
Новости России
4 дня назад

билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите