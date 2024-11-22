В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

22 ноября 2024 года, специальные службы окружили строение на ул. Гвардейской.

Выяснилось, что большое количество студентов находилось в очереди к отделу по вопросам миграции, который находится в 5-этажном доме. У молодого человека из Ирина появились вопросы. Приезжий не понял, почему он стоит с самого утра, а его не пускают. Он принялся громко выражать свою ярость. Сперва парня хотели успокоить его, однако ничего не вышло. В результате, разозленного мигранта и его приятеля задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее мы писали о том, что состоящей на учете в ПНД жительнице Челнов не дали забрать сына у его отца. Об этом рассказали в суде. Выяснилось, что сын родился, когда родители не были в браке.

Отец подал иск мать своего ребенка, где требовал вернуть несовершеннолетнего и выплачивать ему алименты.