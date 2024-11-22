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Состоящей на учете в ПНД челнинке не дали забрать сына у его отца

Выяснилось, что сын родился, когда родители не ...

pixabay.com

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В Челнах местная жительница подала в суд на своего экс-возлюбленного. Об этом рассказали в суде.

Как сказала женщина, в декабре минувшего года мужчина без предупреждения увез их малыша в Сочи, продолжительное время не отвечал на звонки.

Челнинка заявила, что человек со 2-й группой инвалидности, не может сам ухаживать за сыном. В настоящее врем он живет в Челнах, но уже без ребенка. Женщина отметила, что она ограниченно дееспособная, часто ходит к врачу, однако ее финансовое положение и жилье позволяют дать ребенку все, что нужно.

Выяснилось, что сын родился, когда родители не были в браке.

Отец подал иск мать своего ребенка, где требовал вернуть несовершеннолетнего и выплачивать ему алименты.

Мужчина сообщил, что с января он живет отдельно от своей бывшей возлюбленной, так как плохо ведет себя с сыном и состоит на учете в психдиспансере. Отец думает, что ее поведение может угрожать жизни и здоровью сына. Так, ему пришлось уехать в Сочи с ребенком к тете, где он сейчас живет.

Как итог, суд отказал матери и одобрил просьбу отца.

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