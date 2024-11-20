В Казани состоится митап от Технохаба Сбера

22 ноября на площадке «Школы 21» состоится митап от Технохаба Сбера. На мероприятии расскажут, как оптимизировать процесс разработки и уменьшить lead time, поделятся лучшими инженерными практиками, а также обсудят ИТ-рынок труда.

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