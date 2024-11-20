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В Казани состоится митап от Технохаба Сбера

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22 ноября на площадке «Школы 21» состоится митап от Технохаба Сбера. На мероприятии расскажут, как оптимизировать процесс разработки и уменьшить lead time, поделятся лучшими инженерными практиками, а также обсудят ИТ-рынок труда.

Спикеры и темы:

  • Владислав Ламзенков, Senior Java-разработчик: «JМН: как мы бенчим в Java»
  • Искандер Габдрахманов, Java-разработчик: «Spring AOP - все про него знают и слышали, но часто ли его используют на самом деле?»
  • Алия Хазиева, Project Manager: «Какие метрики помогут оптимизировать Agile-процессы команды разработки?»
  • Лидер компетенции Екатерина Руденко, Лидер компетенции Василий Маркитан, Руководитель команды ІТ-подбора Седа Саакян: дискуссия «Реалии рынка труда против требований нанимающего руководителя»

Митап стартует в 17:30

«Школа 21» (ул. Спартаковская, 2к2).

Регистрируйтесь на митап IT Talk by Sber по ссылке.

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