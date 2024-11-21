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Главдортранс получил штраф за установку шумозащитных экранов в Казани

Кроме того, эксперт рассказал, что в ведомство ...

pixabay

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Федеральная антимонопольная служба РТ назначила штраф в 50 тыс. рублей за установку шумозащитных экранов на казанском мосту «Миллениум». Причина - работы стартовали еще до заключения контракта. По предписанию специалистов, работы не будут оплачены. Размер контракта - более 80 млн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя УФАС Алмаз Яфизов.

Кроме того, эксперт рассказал, что в ведомство в 2024 году подали 239 жалоб на заказчиков в области государственных закупок, из них практически 60 процентов были признаны обоснованными. Одновременно с этим, заказчики подали 60 жалоб на поставщиков, которые их обманули.

Ранее мы писали о том, что в Казани обсуждают введение тарифов на вывоз снега из дворов. Сейчас тариф на содержание дворового участка не закрывает потребность в его полной очистке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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