Главдортранс получил штраф за установку шумозащитных экранов в Казани

Федеральная антимонопольная служба РТ назначила штраф в 50 тыс. рублей за установку шумозащитных экранов на казанском мосту «Миллениум». Причина - работы стартовали еще до заключения контракта. По предписанию специалистов, работы не будут оплачены. Размер контракта - более 80 млн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя УФАС Алмаз Яфизов.

Кроме того, эксперт рассказал, что в ведомство в 2024 году подали 239 жалоб на заказчиков в области государственных закупок, из них практически 60 процентов были признаны обоснованными. Одновременно с этим, заказчики подали 60 жалоб на поставщиков, которые их обманули.

Ранее мы писали о том, что в Казани обсуждают введение тарифов на вывоз снега из дворов. Сейчас тариф на содержание дворового участка не закрывает потребность в его полной очистке.