В Татарстане на трассе М-7 20 ноября случилось смертельное ДТП

20 ноября 2024 года, на 1064 километре автомобильной дороге М-7 «Волга» случилось дорожное происшествие. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан.

Выяснилось, что 53-летний водитель Митсубиси наехал на металлическое ограждение, а затем опрокинулся. Как итог, 62-летний пассажир, к сожалению, умер на месте аварии.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в соцсетях свидетели рассказали, что в региональной столице Республики Татарстан на ул. Халитова мужчина вышел из общественного транспорта и пострадал.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГАИ медики. Обстоятельства произошедшего выясняются. Свидетели говорят, что на момент приезда кареты скорой он был в сознании. Так что же случилось в этот день?