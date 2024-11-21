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В Татарстане на трассе М-7 20 ноября случилось смертельное ДТП

Выяснилось, что 53-летний водитель Митсубиси на...

ГАИ

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20 ноября 2024 года, на 1064 километре автомобильной дороге М-7 «Волга» случилось дорожное происшествие. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан.

Выяснилось, что 53-летний водитель Митсубиси наехал на металлическое ограждение, а затем опрокинулся. Как итог, 62-летний пассажир, к сожалению, умер на месте аварии.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в соцсетях свидетели рассказали, что в региональной столице Республики Татарстан на ул. Халитова мужчина вышел из общественного транспорта и пострадал.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГАИ медики. Обстоятельства произошедшего выясняются. Свидетели говорят, что на момент приезда кареты скорой он был в сознании. Так что же случилось в этот день?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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