Члены жюри были в восторге: китаист из Казани рассказал о победе в конкурсе переводчиков

Китаист из Казани разъяснил, почему сейчас перспективно изучение китайского

Китаист из Татарстана Михаил Медведев занял 1 место на конкурсе переводчиков китайского языка, который проходил в Харбине в рамках 11 Китайско-российского форума инженерных технологий. Как показал саммит БРИКС, недавно проходивший в Казани, такие специалисты, как он, сейчас очень востребованы. О том, что представляет собой китайский язык, насколько он сложен, как понимать его иероглифы и почему в Татарстане и в России в целом сейчас очень перспективно изучение китайского языка — в интервью PROKAZAN с китаистом Михаилом Медведевым.

«Мое выступление вызвало бурные овации жюри»

— Михаил, какие впечатления у Вас остались от конкурса?

— К этому конкурсу я подошел очень ответственно. Долго готовился. Мне интересно было проверить свои силы и посмотреть, сколько у нас хороших, опытных переводчиков. Благодаря конкурсу я увидел новые цели. Я понял, над чем мне можно работать, чтобы стать еще сильнее в китайском. И я невероятно счастлив, что одержал победу. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность организаторам конкурса!

Автор фото: личный архив Михаила Медведева

— Вы довольны тем, как выступили на конкурсе?

— Да. В финале конкурса сразились 5 самых сильных переводчиков китайского языка. И я вырвал эту победу благодаря своей креативности, ораторским способностям. Я переводил сложные тексты с одного языка на другой даже более развернуто, чем требовалось. Объяснял понятия емко, красочно, доходчиво. В результате мое выступление вызвало бурные овации жюри и всех переводчиков с китайской стороны.

— На какие темы Вы переводили тексты?

— Диапазон тем на конкурсе был очень широкий: от микробиологии и до инженерных наук, от строительства дорог и до космоса. А в финале я переводил информацию об искусственном интеллекте.

«Иногда я учил китайский до глубокой ночи»

— Переводчик – это Ваша основная профессия?

— Я не могу сказать, что моя основная профессия — переводчик. Это только часть моей деятельности. Я руководитель компании China Expert International. Мы экспортируем продукцию деревообработки, печенья, сельскохозяйственную продукцию (лен, горох, масло). По роду своей деятельности я организую различные выездные и внутренние мероприятия. В этом году я активно участвовал в мероприятиях, которые проходили в рамках саммита БРИКС и предшествовали ему, и в других международных меропритиятиях. По образованию я китаист. А это понятие предполагает знание не только языка, но и политики, экономики, культуры, различных сфер жизни Китая. И я еще блогер. У меня 200 тысяч подписчиков в Тик-Токе.

— Как Вы пришли к изучению китайского языка?

— Первые шаги в изучении китайского языка я начал делать еще в детстве. Мы жили в Приморском крае, практически у самой границы с Китаем: в поселке Покровка Октябрьского района. Всего лишь в 30 км от того места, где был наш дом, находится провинция Китая Хэйлунцзян. Сейчас оттуда можно за час добраться на автобусе до Китая с учетом прохождения контрольно-пропускных пунктов на границе.

Мой отец работал ведущим инженером-авиастроителем. Но в сложные 90-е годы он ушел в отставку и занялся совместным бизнесом с китайцами, которые тогда массово приезжали в наш район. Общаясь с ними, я еще в детстве начал осваивать китайский язык. А потом я выучился на китаиста в Владивостокском университете. Я занимался китайским с большим интересом. Иногда я даже так увлекался, что учил его до глубокой ночи. Кстати, у меня и у самого китайские корни: мой дедушка был китайцем.

Автор фото: личный архив Михаила Медведева

Иероглифы – это не буквы

— Что такое китайские иероглифы?

— Иероглиф — это сложный знак, состоящий из ключей. Так, например, в этом иероглифе, который изображен на моей грамоте, мы видим траву, крышу и под ней – дерево. Его значение — честь, почет. Каждый иероглиф имеет либо один, либо несколько смыслов.

— А есть ли в китайском языке буквы?

— Да. В китайском языке есть алфавит, который используется для транскрипции в основном во время обучения ему детей или иностранцев. Обозначается он латинскими буквами. Кроме того, в китайском языке в транскрипции прописываются тональности. Они обозначаются специальными знаками сверху букв.

— То есть, в китайском важна еще и интонация, с которой человек произносит слова?

— Да, это так. Одно и то же слово, произнесенное в разных тонах, может иметь совершенно разные смыслы.

Автор фото: личный архив Михаила Медведева

«Китайцы очень трудолюбивы»

— Михаил, можете ли Вы сказать по своему опыту общения с деловыми партнерами из Поднебесной: как менталитет китайцев отличается от менталитета россиян?

— Ну, во-первых, отмечу, что, на мой лично взгляд, менталитет — понятие относительное. Я считаю, что, если два человека находятся на одном уровне развития, они всегда будут понимать друг друга, несмотря на различие тех культур, в которых они были воспитаны. Ну, а если говорить об особенностях китайцев как нации — они очень трудолюбивы. По этому качеству они, пожалуй, превосходят нас и европейцев. А еще китайцы очень прагматичны. У них несколько иной, чем в России, взгляд на деньги.

— И какой же?

— В системе ценностей китайцев огромное значение имеет зарабатывание денег. Так, например, у нас излишне акцентировать внимание в разговоре на них как-то некрасиво, неприлично, а в Поднебесной это в порядке вещей. Кроме того, иногда китайцы даже жертвуют какими-то поездками, посещением выставок, театров, чтобы лишний раз что-то подзаработать. Впрочем, такая их позиция вполне объяснима. В Китае жизнь очень дорогая. Так, например, если у человека нет денег, в больнице Поднебесной ему могут не оказать даже какую-то экстренную медицинскую помощь. Поэтому у китайцев все внимание направлено на то, чтобы разбогатеть.

Автор фото: личный архив Михаила Медведева

«Хороших специалистов можно сосчитать по пальцам»

— Переводчиков со знанием китайского сейчас, наверное, не хватает?

— Да. Их действительно не хватает. Это отмечали и на конкурсе, о котором мы сегодня с Вами говорили. Хороших специалистов и в Казани, и в России в целом мало и можно сосчитать по пальцам.

— Изучение китайского сейчас, наверное, очень перспективно?

— Конечно. Даже если взять мероприятия в рамках форума БРИКС и других международных мероприятий, которые прошли в этом году в Казани, такие как, например, Игры будущего, видно, что Россия и Китай сейчас налаживают сотрудничество в самых разных областях: и в спорте, и в экономике, и образовании, и в градостроительстве, и в сфере технологий, и в военном деле. Поэтому изучение китайского языка сейчас очень перспективно.