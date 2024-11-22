5-й Международный фестиваль медиаискусства НУР пройдет с 22 мая 2025 года
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Уже через полгода в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР. Он начнется 22 мая и продлится 4 дня.
Главные события мероприятия:
- Инсталляции (23-25 мая) — можно будет увидеть работы медиахудожников из самых разных субъектов и стран
- Образовательная программа (23-25 мая) — появится возможность послушать лекции, дискуссии, в которых будут участвовать авторы инсталляций, основатели крупных студий и другие.
- Музыкальная программа, она же ночь электронной музыки ТОН (24 мая) — крупнейшая вечеринка, которая сможет погрузить в саму суть ночи благодаря экспериментами от разножанровых артистов в режиме лайв и уникальному световому оформлению сцен.
Кроме того, известно, что в новом сезоне появились новые категории билетов, которые получится обменять на браслеты. Подробнее об этом на сайте.
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