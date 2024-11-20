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22-летняя Алина Загитова рассказала о том, что она очень любит

Помимо этого, у Загитовой спросили, какой именн...

Алина Загитова

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Не так давно фигуристка была на церемонии вручения премии «Звезды хайпа».

Алина сообщила, что она спала только часа 3 и после съемок сорвала голос. Девушка добавила, что у нее очень много идей и дел, поэтому ей всегда есть чем заняться.

Кроме того, олимпийская чемпионка призналась в любви к газированным напиткам и как и Филипп Киркоров, не собирается отказываться себе в чем-то, а именно в употреблении сладких газировок.

Помимо этого, у Загитовой спросили, какой именно кавалер подойдет российской ведущей и певице Ольге Бузовой.

Фигуристка считает, что Оля замечательная девушка и сама решит все в своей личной жизни, пишет The Voice.

Ранее мы писали о том, что омбудсмен по правам ребенка в РТ рассказала о последствиях развода для ребенка. Специалист заявила, что у подростка формируется негативная установка...

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