S7 планирует до конца 2024 года договориться о поставке 10 самолетов Ту-214

Авиационная компания S7 Airlines до конца 2024 года планирует подписать соглашение по 10 воздушным судам Ту-214, в которых специалисты установят время поставок самолетов и многое другое, пишет «Татар-информ».

По информации источника издания, стороны уже договорились о планах подписать договор. До конца текущего года — по 10 судам. До конца следующего года — еще по 90 судам.

Ранее мы писали о том, что военнослужащий из Республики Татарстан не получал деньги за участие в спецоперации территории Украины. Причина — долги. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России.

Мужчина неоднократно обращался к судебным приставам, чтобы остановить исполнительные производства, но ничего не изменилось. После этого военнослужащий обратился к сотрудникам прокуратуры.

Участники СВО не освобождаются от выплаты долгов, но на время участия в спецоперации исполнительные производства должны быть приостановлены, а все аресты сняты.