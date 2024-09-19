Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Военнослужащий из Республики Татарстан не получал деньги за участие в спецоперации территории Украины. Причина - долги. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ.

По информации ведомства, у 48-летнего местного жителя был долг по кредиту. В результате, на его счета был наложен арест, и боец не мог получить денежные средства.

Мужчина неоднократно обращался к судебным приставам, чтобы остановить исполнительные производства, вот только ничего не изменилось. После этого татарстанец обратился к сотрудникам прокуратуры.

Сейчас арест с счета участника специальной военной операции, а удержанные денежные срелства ему уже вернули.

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