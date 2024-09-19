Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Мужчина неоднократно обращался к судебным прист...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Военнослужащий из Республики Татарстан не получал деньги за участие в спецоперации территории Украины. Причина - долги. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ.

По информации ведомства, у 48-летнего местного жителя был долг по кредиту. В результате, на его счета был наложен арест, и боец не мог получить денежные средства.

Мужчина неоднократно обращался к судебным приставам, чтобы остановить исполнительные производства, вот только ничего не изменилось. После этого татарстанец обратился к сотрудникам прокуратуры.

Сейчас арест с счета участника специальной военной операции, а удержанные денежные срелства ему уже вернули.

Ранее мы писали о том, что молодой человек с травматическим пистолетом вырвал свою супругу у бригады скорой медицинской помощи во дворе на улице Павлюхина в Казани. Известно, что сам муж ее и избил.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

В Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Интересное в Казани

17 часов назад

Осенний Open Space Market объявил программу маркета

как избавиться от птиц на участке самый эффективный способ

Новости Татарстана

день назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к осенне-зимнему рабочему периоду

изготовление керамических изделий на заказ в Москве

Лонгриды

14 часов назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Новости Казани

день назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Казани

день назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты
Новости Татарстана
21 минуту назад

Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Мужчина неоднократно обращался к судебным прист...

Новости Казани

46 минут назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Интересное в Казани

день назад

Построить дом или купить квартиру? Руководитель ипотечного отдела рассказывает, что выгодно сегодня в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани 22 сентября в парке Горького проведут эковыходной

Новости Казани

час назад

В метро Казани возобновили движение поездов после гибели женщины
Елабужанин толкнул нового друга на забор кладби...
Новости Татарстана
2 дня назад

Елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать

Новости Казани

2 часа назад

Источник: 18 сентября в ЖК "Голливуд" нетрезвый мужчина пристал к ребенку

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 19 сентября водитель Кia погиб после столкновения с грузовиком

Новости Татарстана

3 часа назад

Метеоролог КФУ Переведенцев назвал причину аномально теплого сентября в РТ
Советы родителям: как обезопасить ребенка и его...
Новости России
5 дней назад

Советы родителям: как обезопасить ребенка и его первый гаджет от киберугроз
Ирина Волынец заявит в полицию из-за чата с фот...
Новости Казани
2 дня назад

Ирина Волынец заявит в полицию из-за чата с фото казанских школьниц