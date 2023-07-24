С каждым годом все напряженнее: в Татарстане озвучили поступления в консолидированный бюджет за первое полугодие 2023

В консолидированный бюджет Татарстана за первое полугодие 2023 поступило 252 млрд рублей

Объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана за первое полугодие - 252 миллиарда рублей, сообщил глава РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых казначейских и налоговых органов республики. При этом из вышеуказанной суммы 210 миллиардов - собственные дохода региона. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%.

Рустам Минниханов отметил, что бюджет с каждым годом исполняется все напряженнее и на это, в том числе, влияют изменения федерального законодательство, которые отрицательно влияют на доходы бюджета: отмена льгот по НДПИ, изменение расчета возвратного акциза, увеличение расходных полномочий, прежде всего увеличение МРОТ.