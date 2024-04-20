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Рустам Минниханов прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил свое мнение относительно второй атаки беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул необходимость проведения разъяснительной работы среди населения в случае объявления тревоги.

Минниханов призвал жителей быть бдительными и внимательными. Он напомнил о том, что 17 апреля враждебные беспилотники совершили атаку на местные промышленные предприятия, однако никто не пострадал.

Глава региона отметил, что вопросы безопасности становятся особенно актуальными в свете предстоящего празднования Дня Победы. При планировании массовых мероприятий необходимо предпринять все необходимые меры для предотвращения любых попыток нарушения общественной стабильности.

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