Экономика

После объединения порты Калининграда перевалили 1,2 млн тонн за полгода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Калининградской области объединили мощности д...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Калининградской области объединили мощности Калининградского морского торгового и морского рыбного портов и перераспределили грузопотоки. За шесть месяцев 2026 года через них перевалили 1,2 миллиона тонн грузов.

Оборот контейнерных перевозок импорта за первое полугодие вырос вдвое: через порты Калининграда и Балтийска доставили 37 тысяч TEU. Данные привел российский транспортно-логистический холдинг. Интерес к паромным перевозкам снижается: в 2026 году он упал ниже 2 миллионов тонн, годом ранее показатели превышали 2,2 миллиона тонн.

Модернизацией портов займется компания, входящая в структуру Росатома. Работы должны завершить в ближайшие два-три года, инвестор уже провел инвентаризацию и сформировал планы. Для развития терминалов нужны серьезные вложения: один современный кран для перегрузки контейнеров стоит 600 миллионов рублей, таких кранов потребуется несколько, также предстоит ремонт причалов и внедрение новой информационной системы. Горизонт планирования проекта — не менее 15 лет.

Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал «РГ», что соглашение о передаче портов инвестору подписали на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Доля морских перевозок за последние годы выросла в пять раз. По словам гендиректора транспортной компании Сергея Гоза, снижение паромных перевозок отражает общероссийский тренд перехода на контейнерные перевозки. Его коллега Алексей Гагаринов прогнозирует рост объемов контейнерных перевозок минимум на 20%. Кроме того, по решению президента к 2029 году построят два новых ролкера для доставки накатной техники.

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