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Рекламировавший в газете БАДы татарстанец получил штраф

Предприниматель был оштрафован в 20 тыс рублей ...

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Предприниматель был оштрафован в 20 тыс рублей от УФАС РТ за неправомерное рекламирование БАДов. Информацию передаёт пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ведомство установило, что такая реклама была размещена в газете «Про здоровье». В рекламных текстах утверждалось, что БАДы, обладают лечебными функциями против болезней.

Но на деле эти продукты оказались простыми биодобавками. Роспотребнадзор утвердил это описание нарушающей права покупателей, и по итогам суда доступ к сайту был заблокирован, а УФАС наложило штраф.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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