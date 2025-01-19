Рекламировавший в газете БАДы татарстанец получил штраф

Предприниматель был оштрафован в 20 тыс рублей от УФАС РТ за неправомерное рекламирование БАДов. Информацию передаёт пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.





Ведомство установило, что такая реклама была размещена в газете «Про здоровье». В рекламных текстах утверждалось, что БАДы, обладают лечебными функциями против болезней.Но на деле эти продукты оказались простыми биодобавками. Роспотребнадзор утвердил это описание нарушающей права покупателей, и по итогам суда доступ к сайту был заблокирован, а УФАС наложило штраф.