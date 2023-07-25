Разогреет до +35: стало известно, когда в Татарстан вернется знойная жара

В Татарстан после прохладной погоды с 27 июля придет жара до +35 градусов

Достаточно теплая подога на территории Татарстана отмечалась уже в прошедшие выходные. При этом сохранялись дожди разной интенсивности и грозы. Накануне над территорией республики прошли сместившиеся с запад атмосферные фронты и сохранялась неустойчивая погода.

В ближайшие же дни, с 25 по 27 июля, погода в Татарстане существенно не изменится, сообщают специалисты гидрометцентра РТ. Сохранятся местами грозы, короткие дожди, возможно усиление ветра. Но, при этом, будет расти температура воздуха.

Сегодня, 25 июля, ожидается потепление до 23-28 градусов. Завтра, 26 июля, ночь будет 12-17 градусов тепла, а вот в дневное время температура достигнет 25-30 градусов. В четверг, 27 июля, и вовсе ожидается потепление до 29-34 градусов.