Новости Татарстана
· Полина Модестова

Разогреет до +35: стало известно, когда в Татарстан вернется знойная жара

В Татарстан после прохладной погоды с 27 июля придет жара до +35 градусов
Разогреет до +35: стало известно, когда в Татарстан вернется знойная жара

Елизавета Чеканушкина

Подписаться в Telegram

Достаточно теплая подога на территории Татарстана отмечалась уже в прошедшие выходные. При этом сохранялись дожди разной интенсивности и грозы. Накануне над территорией республики прошли сместившиеся с запад атмосферные фронты и сохранялась неустойчивая погода.

В ближайшие же дни, с 25 по 27 июля, погода в Татарстане существенно не изменится, сообщают специалисты гидрометцентра РТ. Сохранятся местами грозы, короткие дожди, возможно усиление ветра. Но, при этом, будет расти температура воздуха.

Сегодня, 25 июля, ожидается потепление до 23-28 градусов. Завтра, 26 июля, ночь будет 12-17 градусов тепла, а вот в дневное время температура достигнет 25-30 градусов. В четверг, 27 июля, и вовсе ожидается потепление до 29-34 градусов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальные дожди, затопившие Москву, могут добраться до Татарстана? В Гидрометцентре рассказали к чему готовиться

Интересное в Казани

2 часа назад

Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу реки

потравить тараканов в детском саду

Новости Татарстана

23 часа назад

Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

проектирование загородных домов и коттеджей в Москве

Новости Татарстана

день назад

На семь градусов выше нормы: в Татарстане в ближайшие дни воздух прогреется почти до 40 градусов

Новости Казани

день назад

Заявления уже можно подавать: открылась запись на регистрацию брака в День города Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Часть передал муляжами: в Татарстане топ-менеджер задержан за крупную взятку

Лонгриды

день назад

Бюджетников будет меньше на треть: стало известно, сколько участников СВО смогут принять вузы Казани

Новости Казани

2 часа назад

Станет аналогом IKEA: в Казани могут открыть турецкий магазин Kelebek
Новости Казани
5 часов назад

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Важное в РТ

19 минут назад

Спортсмен из России занял третье место в турнире по гольфу

Интересное в Казани

день назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

Важное в РТ

час назад

Все больше клиентов Волго-Вятского банка открывают бизнес в сфере розничной торговли

Важное в РТ

2 часа назад

Сбер: Индекс потребительской уверенности достиг максимума за 5 лет
Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров
Новости Татарстана
14 минут назад

Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Важное в РТ

5 часов назад

Клиенты СберСтрахования в первом полугодии 2023 года оформили на 31% больше страховок от клещей

Новости Казани

5 часов назад

Выделили 2 миллиона: стало известно, как будут распределены средства на общественный транспорт Казани

Новости Казани

5 часов назад

Увеличились на четверть: в Казани у муниципальных служащих выросли расходы на зарплату
Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться