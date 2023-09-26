Раскупают больше других: стало известно, какой из городов Татарстана самый пьющий

В Татарстане в 2023 году больше всего алкоголь употребляют жители Казани

В Татарстане в среднем за восемь месяцев 2023 года на одного жителя было продано 9,7 литра алкоголя без учета пива. При этом отмечается, что больше всего в РТ раскупили спиртное именно жители столицы - здесь количество доходит до 10,8 литра на душу населения. На втором месте АЛьметьевский район с 9,9 литра, на третьем Набережные Челны - 9,79 литра на человека.

Данные были озвучены на еженедельном совещании в исполкоме Нижнекамска начальником местного территориального органа Госалкогольинспекции Татарстана Вадимом Шипиловым.