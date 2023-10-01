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· Алина Алмакаева

Рахимов рассказал почему «Рубин» вновь проиграл

Рахимов рассказал почему «Рубин» вновь проиграл

metaratings.ru

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Главный тренер казанского клуба "Рубин" Рашид Рахимов прокомментировал поражение. Рахимов выразил обиду за своих игроков и отметил, что вчерашний матч не был хуже игры "Краснодара".

Он также подчеркнул, что важную роль сыграли и проблемы с готовностью обновленной атакующей линии. Неудачи в завершающей стадии атак и как следствие – офсайды - одни из причин поражения. Рахимов подтвердил, что команда активно работает над улучшением своей реализации. Однако плотный график матчей не позволяет отдельно уделять внимание этому на тренировках.

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