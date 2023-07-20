«Работы завершены на 60%»: в Татарстане в 2023 году отремонтируют 31 больницу

31 больницу отремонтируют в Татарстане до конца 2023 года

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов сообщил на пресс-конференции, что до конца 2023 года в Татарстане планируют выполнить ремонт 31 больницы.

Как удалось выяснить, на сегодняшний день ремонтные работы уже идут в 31 стационаре больниц Татарстана. Все эти объекты были включены в программу капитального ремонта на 2023 года.

Сейчас готовность работ в больницах достигает 60%. Согласно договорам, завершить все работы и сдать объекты необходимо в конце 2023 года.