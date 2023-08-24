Проведут итоговую опрессовку: в Челнах отключат горячую воду

В Челнах с 5 сентября 2023 года отключат горячую воду для итоговой опрессовки

В Набережных Челнах 5 сентября будет отключена горячая вода. Связано это с проведением итоговой опрессовки.

Такие мероприятия проводятся каждый год перед началом отопительного сезона уже после завершения всех необходимых ремонтных работ. В НЧТС уточнили, что на время проведения итоговых гидравлических испытания горячая вода будет отключена на всех городских объектах. Срок проведения опрессовки пока что не называют, он станет известен позже. Есть информация лишь о дате начала работ - 5 сентября.

Помимо того, напомним, что раньше срока приступили к подаче воды в рамках шестого этапа гидравлических испытания в 198 дома в Набережных Челнах. В первом комплексе нового города без горячего водоснабжения остаются три дома. Всего за лето специалистами НЧТС были обнаружены 20 повреждений.