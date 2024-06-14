Прогноз погоды на 15 и 16 июня в Татарстане

В Гидрометцентре Татарстан составили прогноз погоды на выходные дни 15 и 16 июня 2024 года.

В субботу ожидаются дожди, грозы и ветер до 20 метров в секунду. Днем в республике может выпасть град. Ночью температура воздуха опустится +16 до +21 градуса, а днем потеплеет до +35 градусов.

В выходные в Татарстане во многих районах прогнозируются дожди различной, грозы и порывистый ветер.

В воскресенье, 16 июня 2024 года, температура воздуха ожидается от +27 до +32 градусов.

От погоды зависит многое, в том числе, и осуществление авиаперелетов из Татарстана в другие города России и мира: уже с 7 июля по 13 октября 2024 года, стартуют авиарейсы из Казани в грузинский город Батуми.

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