Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

Глава МИД Ирана контралирует ситуацию с иранскими студентами в Казани

Подписаться в Telegram

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под свой личный контроль ситуацию, связанную с задержанием двух студентов Казанского федерального университета. Об этом стало известно из сообщения посла Ирана в России Казема Джалали, опубликованного в его аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Господин Аракчи внимательно следит за положением иранских студентов.

Посол также сообщил, что задержанные студенты были освобождены, их состояние оценивается как удовлетворительное, за исключением небольшого ушиба. Джалали выразил осуждение действий полиции и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

Напомним, что 22 ноября рядом с департаментом внешних связей Казанского федерального университета на улице Гвардейская произошла массовая драка с участием иностранных студентов. По информации Министерства внутренних дел, конфликт начался с ссоры между двумя людьми и перерос в потасовку с участием других студентов. На место происшествия прибыла полиция, которая задержала несколько участников конфликта.

В тот же день Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчёт о ходе расследования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Новости Татарстана

9 часов назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

как прикрепить сетку от тараканов на ветиляционной решетке с ветилятором в ванной комнате

Новости Казани

день назад

Появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

шпаклевка под покраску цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

10 часов назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Казани

день назад

БИЗНЕС Online: в Казани могут построить еще 3 платные дороги

Новости Казани

день назад

Минтруда Зарипова назвала самые востребованные профессии в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Алексеевском районе 21-летний водитель Audi погиб после съезда в кювет
Новости Татарстана
день назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

25 минут назад

В Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани «Горводзеленхоз» арендует тракторы и бульдозеры за 105 млн рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Казани

3 часа назад

23 ноября на территории Казани произошло 139 ДТП
Жители Казани готовы потратить 17 тысяч рублей ...
Новости Казани
3 часа назад

Жители Казани готовы потратить 17 тысяч рублей на покупку новогодних подарков

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане сохранится аномальное тепло до середины следующей недели

Новости Татарстана

5 часов назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Казани

5 часов назад

«Динамо-Ак Барс» выиграло первый кубковый полуфинал в Калининграде
ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых ...
Важное в РТ
5 дней назад

ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых офисов