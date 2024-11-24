Глава МИД Ирана контралирует ситуацию с иранскими студентами в Казани

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под свой личный контроль ситуацию, связанную с задержанием двух студентов Казанского федерального университета. Об этом стало известно из сообщения посла Ирана в России Казема Джалали, опубликованного в его аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Господин Аракчи внимательно следит за положением иранских студентов.

Посол также сообщил, что задержанные студенты были освобождены, их состояние оценивается как удовлетворительное, за исключением небольшого ушиба. Джалали выразил осуждение действий полиции и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

Напомним, что 22 ноября рядом с департаментом внешних связей Казанского федерального университета на улице Гвардейская произошла массовая драка с участием иностранных студентов. По информации Министерства внутренних дел, конфликт начался с ссоры между двумя людьми и перерос в потасовку с участием других студентов. На место происшествия прибыла полиция, которая задержала несколько участников конфликта.

В тот же день Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчёт о ходе расследования.