В ВТБ Онлайн появилась возможность открыть комбинированный продукт: вклад и ПДС

Участники программы долгосрочных сбережений НПФ ВТБ теперь могут открыть вклад «Двойная выгода» со ставкой до 30% годовых через ВТБ Онлайн. Ранее этот вклад можно было оформить только в отделении банка.

Вклад «Двойная выгода» с доходностью до 30% годовых доступен клиентам, которые стали участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ ВТБ и сделали первый взнос на сумму от 30 тыс. рублей. Минимальная сумма депозита 30 тыс. рублей, а максимальная — не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть на срок 3, 6 или 12 месяцев. Выплата процентов производится после окончания срока вклада, пролонгация, пополнения и снятия не предусмотрены. В ноябре оформление вклада стало доступно пользователям ВТБ Онлайн – в мобильном приложении или веб-версии. При этом участие в программе долгосрочных сбережений также должно быть оформлено в ВТБ Онлайн.

Чтобы открыть вклад через ВТБ Онлайн, нужно зайти в интернет-банк, в выпадающем меню в разделе «Сбережения» выбрать «Открыть счет или вклад», на витрине продуктов найти вклад «Двойная выгода» и открыть описание продукта. Далее клиенту будет предложено либо открыть вклад, либо, если он еще не участвует в ПДС, вступить в программу. Открытие вклада «Двойная выгода» доступно в течение 14 дней после вступления в ПДС.

Программа долгосрочных сбережений стартовала с 1 января 2024 года. ВТБ Пенсионный фонд стал ее официальным оператором. Устойчивость и надежность фонда подтверждены максимальными рейтингами «Эксперт РА» и Национального рейтингового агентства. ПДС позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в течение десяти лет, следующих за годом после первого взноса. В программу можно перевести ранее сформированные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год клиенты смогут ежегодно получать повышенный налоговый вычет в размере до 60тыс. рублей в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. На взносы по программе распространяется двухступенчатый защитный механизм: система гарантирования прав участников НПФ защищает активы от отрицательного инвестиционного результата, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность сбережений в пределах 2,8 млн руб.

Получить накопленные средства можно после 15 лет участия в программе или после наступления пенсионных оснований, что может быть особенно актуально для участников старшего возраста. В сложных жизненных ситуациях по программе предусмотрены досрочные экстренные выплаты.

«Двойная выгода» — сберегательный продукт, объединяющий в себе сразу две стратегии. Долгосрочные сбережения для стабильного будущего и вклад, по которому можно получить доход.