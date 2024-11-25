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На проект водоснабжения Березовой рощи потратят около 28 миллионов рублей

Подрядной организации нужно сделать проект, в к...

pixabay.com

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Для создания проекта системы водоснабжения в казанской Березовой роще нужно около 28 миллионов рублей. Об этом говорится в тендере на портале Государственных закупок.

В документах говорится, что подрядной организации нужно сделать проект, в котором должны быть сведения о канализационных сетей и камерах в районе М-14. В отчете также обязаны присутствовать экологические и геодезические данные.

В феврале этого года местные власти говорили, что в Березовой роще может появиться допосвещение. Кроме того, в августе специалисты показали проект развития второй ветки метро Казани. В нем указано, что поезда могут начать ходить до Березовой рощи.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы до лета.

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