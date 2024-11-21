Банк ДОМ.РФ повышает ставку по вкладу «Мой Дом» до 23%
Фото: пресс-служба банка "ДомРФ"
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Банк ДОМ.РФ с 21 ноября повышает доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» на всех сроках размещения до одного года. Максимальная ставка по вкладу доступна на годовом сроке – 23%.
С учетом повышения доходность при размещении от 1 млн рублей составит:
- 3 месяца – 21,8%;
- 6 месяцев – 22,6%;
- 9 месяцев – 22,8%;
- 1 год – 23%.
На сроках 1,5, 2 и 3 года банк предлагает 19%. Максимальные ставки доступны как новым, так и действующим клиентам без дополнительных условий и требований по оплате картами или максимальной сумме, а их размер фиксируется на весь срок депозитного договора.
Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления вкладами, включающий открытие вкладов, пополнение, а также снятие средств.
Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка по ссылке.
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