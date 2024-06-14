С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми

Авиаперевозчик из России запускает из Казани прямой рейс в грузинский город Батуми. Рейсы стартуют уже 7 июля 2204 года. Об этом рассказали в пресс-служба казанского аэропорта.

В компании сообщили, что воздушные судна будут курсировать до 13 октября, только по воскресеньям. Пассажиры будут летать на самолетах SSJ-100.

Из Казани самолеты будут отправляться в 15:15, а обратно – в 21:00. Время везде указано местное. Время в пути: 3 часа 20 минут.

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