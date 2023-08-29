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· Диана Алмакаева

Профессиональная чистка зубов: почему важна и как проводится?

Профессиональная чистка зубов: почему важна и как проводится?

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Привлекательная улыбка — это отражение здоровья и уверенности. Чтобы сохранить ее белизну, необходимо регулярно проводить профессиональную чистку зубов у стоматолога. Правильная гигиена — это ключевой фактор поддержания здоровья зубов, десен. Редакция связалась со специалистом из клиники «Анатомия улыбки» и узнала ответы на волнующие вопросы о профессиональной чистке зубов.

Зачем нужна профессиональная чистка зубов в Казани?

Некоторые люди сомневаются в необходимости профессиональной чистки зубов. Какая необходимость? Секрет в том, что в полости рта множество труднодоступных мест, куда невозможно добраться зубной щеткой. Кроме того, налет с течением времени превращается в камень. Самостоятельные попытки избавиться от твердого налета влекут механические повреждения. Профессиональная чистка зубов у стоматолога служит профилактикой заболеваний слизистой оболочки.

Чистка зубов дома является важной частью ежедневной рутины, но она не способна полностью удалить зубной налет, который скапливается на поверхности зубов. Стоматолог вступает в игру. «Анатомия улыбки» регулярно проводит акции на услуги, включая профессиональную чистку зубов.

Если вы хотите предотвратить появление зубного налета и камней, советуем записаться на бесплатную консультацию по ссылке

Этапы:

  1. Осмотр полости рта. Опытный стоматолог Казани проведет осмотр, оценит состояние зубов, десен, тканей полости рта. Это поможет определить наличие проблем, которые требуют внимания.
  2. Ультразвуковая чистка, Air Flow. Специалист внимательно удалит зубные отложения, используя специальные инструменты.
  3. Полировка зубов. После удаления налета врач отполирует зубы, чтобы придать эмали гладкую поверхность. Процедура предотвращает новое образование налета, делает зубы более блестящими.
  4. Фторирование эмали. Состав насыщает эмаль полезными элементами, делая ее устойчивой к повреждениям различного рода.
  5. Инструктаж по уходу. Стоматолог Казани поделится с вами ценными советами, инструкциями по уходу за полостью рта.

Чтобы записаться прямо сейчас на профессиональную чистку зубов, переходите по ссылке

Почему профессиональная гигиена полости рта важна?

  1. Предотвращение заболеваний. Регулярная профессиональная гигиена полости рта предотвращает заболевания десен. Удаление зубного камня останавливает развитие инфекций и воспалений, которые могут привести к серьезным проблемам.
  2. Сохранение здоровых зубов. Удаление зубного налета сохраняет здоровье зубов, предотвращает развитие кариеса. Данное заболевание является одной из наиболее распространенных причин потери зубов, поэтому профессиональная гигиена полости рта – важный аспект сохранения естественной улыбки.
  3. Освежающее дыхание. Отложения на зубах могут быть источником неприятного запаха изо рта. Регулярная профессиональная гигиена полости рта устранит эту проблему, обеспечит свежее дыхание.
  4. Предотвращение заболеваний. Если у вас есть начальные признаки инфекций полости рта, регулярная профессиональная чистка зубов поможет предотвратить их. Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта является важной составляющей гигиены.

Профессиональная гигиена полости рта играет важную роль в поддержании здоровья зубов и десен. В стоматологии «Анатомия улыбки» в Казани предлагают высококачественные услуги, проводимые опытными специалистами. Здесь регулярно проходят акции на профессиональную чистку зубов. Сделайте посещение стоматолога важной частью ухода за собой.

Проконсультироваться и записаться на прием можно на сайте или по номеру телефона: 8(843) 204-11-40

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