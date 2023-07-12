"Продолжит плотное взаимодействие": был выбран председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана

Рифкат Минниханов занял пост президента Академии наук Татарстана

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, глава фонда ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифката Минниханов был избран президентом Академии наук республики, сообщили глава Минцифры Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

Он поздравил Рифката Нургалиевича Минниханова с избранием, а также отметил свою уверенность в том, что мужчина продолжит плотное взаимодействие по цифровым задачам.

Напомним, что ранее, с 2014 года, на посту президента Академии наук Татарстана значился Мякзюм Салахов.

Как сообщает ТАСС, Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 год в Рыбно-Слободском районе Татарской АССР. Он закончил Казанское высшее военное инженерное училище. Мужчина с 19997 по 216 работал в управлении ГИБДД МВД по Татарстану, являясь начальником ведомства. С ноября 2016 года он числится директором ГБУ "Безопасность дорожного движения". Он является родным братом Рустама Минниханова.