Несколько ДТП утром парализовали Мамадышский тракт на 5 км в Казани

В региональной столице на Мамадышском тракте из-за массовой аварии образовалась огромная пробка. Об этом сказано в данных «Яндекс.Карты».

Пробка начинается от пересечения с ул. Натана Рахлина до проезда Хезмэт при движении в сторону Казани. Затор составляет 4,5-5 км. Кроме того, теперь затруднительно проехать на смежных ул. Рахлина и Азата Аббасова.

Сергей Семеркин на своей странице в социальной сети сообщил, что перед пробкой нетрезвый водитель мог протаранить сразу несколько автомобилей. Через некоторое время его задержали. Официального подтверждения сведений пока нет. Но утром некоторые телеграм-каналы писали о задержании с участием полиции и Росгвардии, пишет inkazan.ru.

Ранее мы писали о том, что в Казани днем иномарка наехала на автомобиль ДПС.