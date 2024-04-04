В Казани днем иномарка наехала на автомобиль ДПС

В Авиастроительном районе региональной столице на перекрестке ул. Симонова и Чапаева машина влетела в авто сотрудников ДПС.

Видео аварии сняли очевидцы. На ролике видно, что служебный автомобиль сотрудников полиции серьезно пострадал, пассажирское место спереди раскурочено, у виновника ДТП пострадала передняя часть.

Дорожное происшествие случилось днем. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы писали о том, что 42-летний мотоциклист получил травмы, столкнувшись с машиной OMODA в Казани.