В Казани днем иномарка наехала на автомобиль ДПС

В Казани машина наехала на авто ДПС
МВД
В Авиастроительном районе региональной столице на перекрестке ул. Симонова и Чапаева машина влетела в авто сотрудников ДПС.
Видео аварии сняли очевидцы. На ролике видно, что служебный автомобиль сотрудников полиции серьезно пострадал, пассажирское место спереди раскурочено, у виновника ДТП пострадала передняя часть.
Дорожное происшествие случилось днем. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее мы писали о том, что 42-летний мотоциклист получил травмы, столкнувшись с машиной OMODA в Казани.
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