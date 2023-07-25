Превысил в два раза: в Татарстане выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой

Заболеваемость геморрагической лихорадкой увеличивается в Татарстане в 2023 году

В первом полугодии 2023 года в Татарстане вырос показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Он составил 10,44 на 100 тысяч человек, что в 1,8 раза выше среднемноголетнего уровня, а также в 2,1 раза выше, нежели в тот же период прошлого, 2022, года.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что за январь-июнь 2023 года в регионе было зарегистрировано 391 случай заболевания ГЛПС, которая также известна как «мышиная лихорадка». В прошлом же полугодии ей заразились 182 человека.

В Управлении Роспотребнадзора объяснили, что в этом году распространению возбудителя ГЛПС, основной переносчик которого - грызуны, способствовало ранее наступление теплой погоды. Помимо этого, оказалось влияние и несоблюдение гражданами правил профилактики.