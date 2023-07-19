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«Позволит двигаться со скорость до 150 км/ч»: дорогу Алексеевское — Альметьевск откроют в декабре 2024 года

Дорога Алексеевское — Альметьевск будет достроена и октрыта в декабре 2024 года
«Позволит двигаться со скорость до 150 км/ч»: дорогу Алексеевское — Альметьевск откроют в декабре 2024 года

Ольга Сазонова

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Почти наполовину завершено строительство платной дороги от Алексеевского до Альметьевске, сообщили накануне во время пресс-тура. Дорожники отмечают, что 145-километровая трасса в ближайшей перспективе дойдет до Бавлов и станет частью международного коридора «Европа - Западный Китай».

Работы были разделены на три этапа. Готовность первого составляет 90%, а второго - 30%. В целом платная дорога почти готова на половину.

Дорога будет состоять из четырех полос движения, не будет и пересечения с другими трассами на одном уровне. Для этого возведут сорок два дополнительных искусственных сооружения и девять из них - мостовые переходы. Все это позволит водителям двигаться по дороге со скорость до 150 км/ч. Инновационные технологии позволят сделать дорогу прочной и износостойкой. Все 145 км дороги будут открыты для движения в декабре 2024 года, сообщает trt-tv.ru.

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