Позволяет оформить права на объекты: Татарстан является одним из лидеров по «гаражной амнистии»

Татарстан стал одним из регионов-лидеров по «гаражной амнистии»

В Татарстане за два года было зарегистрировано больше 10,5 тысяч объектов недвижимости по гаражной амнистии. Из них 5 010 объектов гаражного назначения, а 5 522 - земельные участки под ними, общая площадь которых больше 160 тысяч квадратных метров. По данным, которые приводит Росреестр РТ, Татарстан входит в регионы-лидеры.

За 2023 год было оформлено в собственности больше 4,3 тысячи объектов. На данный момент механизм реализации Закона о гаражной амнистии на территории республики достаточно хорошо отработан. Для этого Росреестр РТ продолжает проводить системную работу с региональными и муниципальными органами власти, а также консультирование граждан.

Напомним, что гаражная амнистия позволяет гражданам до 1 сентября 2026 года в упрощенном порядке оформить права на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Объекты должны быть возведена до 30 декабря 2004 года, быть капитальными, иметь фундамент и прочную связь с землей, а также не больше одного этажа, сообщает «ТАТАР-ИНФОРМ».