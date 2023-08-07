Новости Татарстана
· Полина Модестова

Потребовалось 20 месяцев: в Татарстане завершили строительство левой нитки моста через Волгу

В Татарстане подошло к концу строительство левой нитки моста через Волгу
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Надвижка последнего пролета левой нитки моста через Волгу на М-12 в направлении Москвы подошла к концу.

Специалистам АО «Мостострой-11» для этого потребовалось 20,5 месяцев. Собирать строение, протяженность которого 2 411 метров, начали 23 ноября 2021 года. Надвижка проходил с левого берега на опору №8.

Сообщается, что обща длина моста - 3 362 метра. На данном этапе осталось надвинуть пролетное строение правой нитки моста в направлении Казани, длина которой -меньше ста метров. После этого можно будет пешком пройти с одного берега Волги на другой.

Отмечается, что мост через Волгу является самым протяженным искусственным сооружением М-12. Как сообщает russianhighways.ru, проект трассы позволит развивать экономический потенциал агломераций, он свяжет 17 наиболее крупных региональных центров и позволит вывести грузовой трафик за пределы населенных пунктов.

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