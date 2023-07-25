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· Полина Модестова

Потери достигнут 30 млрд: глава РТ заявил о сложностях с наполнениям бюджета из-за ужесточения налогов

Минниханов готовится к сложностям с бюджетом из-за ужесточения налогов для нефтяников
Потери достигнут 30 млрд: глава РТ заявил о сложностях с наполнениям бюджета из-за ужесточения налогов

Пресс-служба Раиса РТ

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В январе-июне 2023 года Татарстан выполнил годовой план по собственным доходам бюджета на 58%, однако, глава республики считает, что второе полугодие будет сложение - об это он заявил на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов региона. Он отметил, что с каждым одом бюджет исполняется все напряженнее, на что накладываются, в том числе, изменения федерального законодательства, которые оказывают отрицательное влияние на доходы бюджета - отмены льгот по НДПИ, изменение расчета возвратного акциза. Обратил внимание Минниханов и на увеличение расходных полномочий, прежде всего - МРОТ. Все эти факторы оценивают регионом в 30 млрд рублей.

Согласно тем поправкам в бюджет Татарстан на 2023 год, что были приняты в июле, доходы по налогу на прибыль организаций прогнозируются в размере 118,1 миллиарда рублей - 38,9% собственных доходов бюджета республики, сообщает interfax.ru. Напомним, что крупнейшим налогоплательщиком Татарстана является «Татнефть».

В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании на уровне «ruAAA» со «стабильным» прогнозом. EBITDA компании в этом году станет заметно ниже из-за сокращения поступлений по возвратному акцизу вслед за изменением формулы его расчетов в части демпфера и падения средней цены реализации нефти Urals.

Госдумой 21 июля в третьем чтении был принят закон о снижении в два раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года. В результате выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 миллиардов рублей в месяц.

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