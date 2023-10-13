Потеплеет до 17 градусов: в Татарстане не выходных прогнозируют хорошую погоду

В выходные дни 14 и 15 октября в Татарстане потеплеет до +17 градусов

В Татарстан на выходных придет потепление - воздух прогреется до +17 градусов. При этом возможны небольшие дожди, о чем сообщили в гидрометцентре РТ.

Сообщается, что в субботу, 14 октября, в Казани будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер поднимется западный, юго-западный со скорость в 6-11 метров в секунду. Порывы же могут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до 4-6 градусов тепла, а днем - 11-13.

Ночью в Татарстане, в восточных районах, сохранится небольшой дождь, а вот днем осадки уже маловероятны.

В воскресенье в республике вновь пройдет небольшой дождь. Ночью температура ожидается в 2-7 градусов тепла, а вот днем потеплеет до 12-17 градусов.