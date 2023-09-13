Поручил подготовить все к старту: в Татарстане начинается отопительный сезон

В Татарстане в сентябре 2023 года начинается отопительный сезон

В Татарстане муниципальные образования приступают к отопительному сезону 2023-2024 годов. Глава исполкома Тюлячинскоо района РТ Ильнур Хамидуллин подписал постановление о его старте.

Согласно документ, начало отопительного сезона будет установлено для объектов социального назначения и жилищного фонда с 12 сентября 2023 года.

Ранее глава республики Рустам Минниханов поручил своевременно и организованно начать отопительный сезон, а также подготовить все объекты к нему уже к 15 сентября. Особое внимание он обратил на школы, больницы, детские сады и интернаты.