Полицейские нашли 3 работавших без патента мигрантов

В Самаре сотрудники полиции организовали проверку, которая была направлена на контроль за мигрантами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Цель проверки - ремонтируемое здание в Октябрьском районе. Во время рейда правоохранители нашли 3 иностранцев, которые работали без нужных документов.

Сейчас специалисты устанавливают личность человека, который взял мигрантов на работу. В отношении него будут прияты меры по привлечению его к административной ответственности, пишет samaraonline24.ru.

Ранее мы писали о том, что в поселке Балтаси закрыли кафе «Дядя Бо» из-за грязи и кишечной палочки. Об этом сообщили специалисты после лабораторных анализов. По итогам проверки кафе оказалось опечатано и закрыто.

Кроме того, мы говорили, что Ринат Билялетдинов отреагировал на слова имама казанской мечети о «побиении женщин».